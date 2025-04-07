Трамп о переговорах с Ираном: если не договоримся - будет то, чего никто не хочет
США ведут прямые переговоры с Ираном о ядерной сделке. Заключение такого соглашения предпочтительнее, чем другие "очевидные действия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал, что прямые переговоры между США и Ираном уже начались, они продолжаться в эту субботу, 12 апреля.
"И я думаю, все согласны с тем, что заключение сделки было бы предпочтительнее, чем очевидные действия. А очевидное - это не то, во что я хочу быть вовлечен, или, честно говоря, Израиль хочет быть вовлечен, если они могут этого избежать", - добавил он.
Президент уточнил, что "ситуация становится очень опасной". Однако, если переговоры завершатся успешно, это будет в лучших интересах Ирана. США надеются на такой сценарий.
Ядерная сделка
Напомним, США хотят заключить с Ираном новую ядерную сделку, поскольку угроза того, что Тегеран создаст собственное ядерное оружие, увеличилась.
США уже угрожали, что если Иран откажется от сделки, то по отношению к нему применят силу. В частности, президент США Дональд Трамп допускал удары по территории Ирана.
Более детально об эскалации конфликта между двумя странами - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.