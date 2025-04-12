США и Иран провели первые переговоры по новой ядерной сделке: что решили

Иран и США провели первый этап непрямых переговоров. Стороны обсудили ядерную программу Ирана и возможность снятия санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA .

МИД Ирана объявил, что первый раунд переговоров в Маскате прошел в "конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения".

По данным издания, руководители переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчита и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обменялись точками зрения своих правительств относительно иранской ядерной программы и снятия санкций с Исламской Республики через министра иностранных дел Омана Бадра бин Хамада Аль-Бусаиди.

Как результат переговоров - стороны договорились продолжить переговоры на следующей неделе.

Личная встреча представителей США и Ирана