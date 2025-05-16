Глава делегации РФ назвал время, когда могут начаться переговоры с Украиной в Стамбуле
Руководитель делегации РФ на переговорах в Стамбуле, помощник российского диктатора Владимир Мединский рассказал, что встреча с переговорной группой от Украины ожидается в пятницу утром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское госинформагентство "РИА Новости".
По словам главы российской переговорной группы, завтра, 16 мая, в 10 утра представители Москвы будут ждать делегацию из Киева, которая должна прибыть на встречу. Заявление Мединского передает "РИА Новости".
В это время, рассказал он, делегация из РФ будет "ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу".
Мединский в своем коротком выступлении перед представителями СМИ в Турции отметил, что российская делегация 15 мая прибыла в Стамбул для "проведения прямых, двусторонних, без предварительных условий переговоров с Украиной".
Также помощник российского диктатора Владимира Путина рассказал, что делегация РФ якобы уже провела с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом "очень плодотворную встречу".
Кроме того, Мединский заверил, что делегация от РФ в переговорах с Украиной якобы уже "готова к работе".
Переговоры между Украиной и РФ в Турции
Напомним, 10 мая Украина и лидеры стран Европы из "коалиции решительных" призвали РФ к 30-дневному полному прекращению огня на театре российско-украинской войны, и предупредили об усилении санкций в случае отказа. Штаты присоединились к такому призыву.
В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал такую совместную инициативу Украины, ЕС и США относительно перемирия, зато предложил Украине провести переговоры в Турции "без всяких условий".
На это дал согласие президент Украины Владимир Зеленский, включая американского коллегу Дональда Трампа, который не исключил своего визита в Турцию, в случае удачных переговоров. Глава украинского государства подтвердил свою готовность лично встретиться с Путиным в Стамбуле.
Но Путин на переговоры не прибыл, ограничившись делегацией низкого уровня. Ее возглавил даже не министр иностранных дел, а помощник диктатора Владимир Мединский, который участвовал в переговорах в 2022 году.
Уже в Турции 15 мая Зеленский резко высказался о составе российской делегации, назвав ее "бутафорской". Отметим, что сама Украина подчеркнула серьезность намерений, сформировав делегацию из представителей Офиса президента, МИД, военных и разведки.
Поздно вечером в четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на переговорах с Россией в Стамбуле.
15 мая Мединский раскрыл позицию Москвы на переговорах с Украиной, которая по сути сводится снова к предложению о капитуляции.
Добавим, ранее источник РБК-Украина рассказал, что делегации Украины и РФ могут начать переговоры в Стамбуле в пятницу, 16 мая, утром. А другой источник издания добавил, что с датой и временем следующих переговоров украинская сторона определится уже по прилету в Стамбул.
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