Встреча будет, но не сегодня: РБК-Украина узнало новую дату переговоров в Стамбуле
Делегации Украины и Российской Федерации проведут переговоры в Стамбуле в пятницу, 16 мая.
Об этом РБК-Украина узнало из собственных источников.
По данным источников, встреча украинской и российской делегаций может начаться завтра утром, 16 мая, в Стамбуле.
Заметим, что сначала ожидалось, что переговоры состоятся сегодня, 15 мая. Более того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.
Однако тот проигнорировал это предложение.
Кто представит Украину
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что все же решил отправить украинскую делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле.
"Я решил отправить в Стамбул нашу делегацию, но не всех", - рассказал президент.
Он уточнил, что на переговоры не поедут глава СБУ Василий Малюк, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
"Но делегация будет возглавлена министром обороны Украины, несмотря на то, что контрпартнера с российской стороны там не будет", - добавил президент.
Зеленский уже официально утвердил указ о составе украинской делегации на переговорах с Россией.
Кто представит Россию
Напомним, россияне долгое время не раскрывали состав своей делегации. Лишь вчера вечером Путин утвердил ее состав.
Согласно опубликованной информации, в состав российской делегации войдут:
- Мединский Владимир Ростиславич - помощник Путина (глава делегации);
- Галузин Михаил Юрьевич - заместитель министра иностранных дел России (член делегации);
- Костюков Игорь Валерьевич - начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (член делегации);
- Фомин Александр Васильевич - заместитель министра обороны РФ (член делегации).
Другие представители
Ранее сообщалось, что на переговоры в Стамбул может прилететь президент США Дональд Трамп. Однако сегодня он заявил, что российский диктатор Владимир Путин не приехал на переговоры с Украиной в Турцию, потому что его там не было.
Также он допускал, что завтра, 16 мая, может прилететь на переговоры в Турцию, но "если это будет уместно".
Известно, что от Соединенных Штатов на переговорах может присутствовать госсекретарь Марко Рубио, который уже прибыл в Турцию. При этом первоначальная цель поездки Рубио - неформальная встреча министров иностранных дел НАТО.
Подробнее о переговорах между Украиной и РФ - в материале РБК-Украина.
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