Глава делегації РФ назвав час, коли можуть початися переговори з Україною в Стамбулі
Керівник делегації РФ на переговорах у Стамбулі, помічник російського диктатора Володимир Мединський розповів, що зустріч з переговірною групою від України очікується у п'ятницю вранці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське держінформагентство "РИА Новости".
За словами глави російської переговорної групи, завтра, 16 травня, о 10 ранку представники Москви чекатимуть на делегацію з Києва, яка має прибути на зустріч. Заяву Мединського передає "РИА Новости".
О цей час, розповів він, делегація з РФ буде "чекати українську сторону, яка має прибути на зустріч".
Мединський у своєму короткому виступі перед представниками ЗМІ у Туреччині наголосив, що російська делегація 15 травня прибула до Стамбула для "проведення прямих, двосторонніх, без попередніх умов переговорів з Україною".
Також помічник російського диктатора Володимира Путіна розповів, що делегація РФ начебто вже провела з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом "дуже плідну зустріч".
Крім того, Мединський запевнив, що делегація від РФ у переговорах з Україною нібито вже "готова до роботи".
Переговори між Україною та РФ у Туреччині
Нагадаємо, 10 травня Україна на лідери країн Європи з "коаліції рішучих" закликали РФ до 30-денного повного припинення вогню на театрі російсько-української війни, та попередили про посилення санкцій у разі відмови. Штати долучилися до такого заклику.
У ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін фактично проігнорував таку спільну ініціативу України, ЄС та США стосовно перемир’я, натомість запропонував Україні провести переговори в Туреччині "без жодних умов".
На це дав згоду президент України Володимир Зеленський, включно з американським колегою Дональдом Трампом, який не виключив свого візиту до Туреччини, у разі вдалих перемовин. Глава української держави підтвердив свою готовність особисто зустрітися з Путіним у Стамбулі.
Але Путін на переговори не прибув, обмежившись делегацією низького рівня. Її очолив навіть не міністр закордонних справ, а помічник диктатора Володимир Мединський, який брав участь у перемовинах у 2022 році.
Вже у Туреччині 15 травня Зеленський різко висловився щодо складу російської делегації, назвавши її "бутафорською". Зазначимо, що сама Україна підкреслила серйозність намірів, сформувавши делегацію з представників Офісу президента, МЗС, військових та розвідки.
Пізно ввечері у четвер держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не буде присутній на переговорах з Росією в Стамбулі.
15 травня Мединський розкрив позицію Москви на переговорах з Україною, яка по суті зводиться знову до пропозиції щодо капітуляції.
Додамо, раніше джерело РБК-Україна розповіли, що делегації України та РФ можуть розпочати перемовини у Стамбулі у п'ятницю, 16 травня, вранці. А інше джерело видання додало, що з датою і часом наступних переговорів українська сторона визначиться вже по прильоту до Стамбулу.
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