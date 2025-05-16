Глава делегації РФ назвав час, коли можуть початися переговори з Україною в Стамбулі

Керівник делегації РФ на переговорах у Стамбулі, помічник російського диктатора Володимир Мединський розповів, що зустріч з переговірною групою від України очікується у п'ятницю вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське держінформагентство " РИА Новости ".

За словами глави російської переговорної групи, завтра, 16 травня, о 10 ранку представники Москви чекатимуть на делегацію з Києва, яка має прибути на зустріч. Заяву Мединського передає "РИА Новости".

О цей час, розповів він, делегація з РФ буде "чекати українську сторону, яка має прибути на зустріч".

Мединський у своєму короткому виступі перед представниками ЗМІ у Туреччині наголосив, що російська делегація 15 травня прибула до Стамбула для "проведення прямих, двосторонніх, без попередніх умов переговорів з Україною".

Також помічник російського диктатора Володимира Путіна розповів, що делегація РФ начебто вже провела з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом "дуже плідну зустріч".

Крім того, Мединський запевнив, що делегація від РФ у переговорах з Україною нібито вже "готова до роботи".