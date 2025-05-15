Зеленский раскрыл состав делегации Украины на переговорах в Турции
Украина на переговорах в Турции будет представлена на самом высоком уровне. В частности, в Турцию прибыли военные и представители разведок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Анкару.
"Делегация у нас на самом высоком уровне. МИД, мой Офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения до ожидаемого справедливого мира", - сказал президент.
Сегодня, 15 мая, около полудня президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции. В Анкаре он проведет встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как известно, российский диктатор Владимир Путин не приехал на переговоры с Зеленским. Он отправил в Стамбул делегацию должностных лиц низкого уровня, среди них:
- помощник диктатора Владимир Мединский (глава делегации);
- заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин;
- начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков;
- заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Также Путин направил на переговоры четырех так называемых экспертов.
Возможные переговоры Украины и России возможны
Напомним, что Зеленский приехал в Турцию, чтобы встретиться с Путиным, который, игнорируя предложение о прекращении огня, предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ.
Президент Украины подчеркивал, что он в Анкаре сначала проведет встречу с Эрдоганом и будет ждать российского диктатора. Зеленский отмечал, что готов полететь в Стамбул, если там появится Путин.
Источники издания WSJ заявляли, что украинская делегация может обсудить с представителями РФ прекращение огня. Пока встреча не была официально подтверждена.
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