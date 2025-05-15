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Рубио не будет присутствовать на переговорах с Россией в Стамбуле

Четверг 15 мая 2025 22:38
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Рубио не будет присутствовать на переговорах с Россией в Стамбуле Фото: госсекретарь США Марко Рубио (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на переговорах России и Украины в пятницу, 16 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Рубио также заявил, что не ожидает прорыва в переговорах по войне в Украине, пока президенты США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не встретятся "лицом к лицу".

"Мы подождем, чтобы увидеть, что произойдет завтра, а затем будет принято решение о сроках и о том, когда и где будут проходить эти встречи", - сказал Рубио.

Вероятно, Рубио не будет на переговорах из-за того, что россияне направили делегацию "низшего уровня".

В то же время госсекретарь США сказал, что встретится 16 мая с главой МИД Украины Андреем Сибигой и представителями украинской делегации.

Переговоры в Стамбуле

Ранее Путин проигнорировал требование Украины и ЕС о немедленном прекращении огня. Вместо этого он предложил возобновить переговоры по условиям 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о возобновлении прямых переговоров между Украиной и РФ. Зеленский заявил, что будет ждать 15 мая Путина в Турции.

Однако тот проигнорировал предложение Зеленского. Позже стало известно, что Путин на переговоры вместо себя отправил делегацию низкого уровня во главе с помощником диктатора Владимиром Мединским.

Сегодня Зеленский официально утвердил указ о составе украинской делегации на переговорах с Россией.

Подробнее о переговорах между Украиной и РФ - в материале РБК-Украина.

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