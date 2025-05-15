Стало известно, приедет ли Путин на переговоры Украины и РФ в Турции

Российский диктатор Владимир Путин не будет присутствовать во время переговоров России и Украины в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует "РИА Новости".

"Нет", - ответил представитель диктатора на вопрос о том, есть ли шанс, что Путин приедет в Стамбул.

Песков, во время эфира CNN, отрицательно ответил на вопрос о том, будет ли присутствовать диктатор Путин на переговорах с Украиной в Турции.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Недавно Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной, начиная с 15 мая в Стамбуле. В ответ президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече.

15 мая президент Украины прибыл в Турцию. В столице страны, Анкаре, запланирована его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров в Анкаре Зеленский будет оставаться в ожидании прибытия Путина и, при необходимости, готов отправиться в Стамбул, если тот таки появится.

Долгое время в Москве не разглашали, кто будет входить в состав делегации РФ, которая должна принять участие в переговорах в Турции. Однако 14 мая стало известно, что Путин лично на встречу не приедет. Возглавит российскую делегацию Владимир Мединский - помощник Путина, который уже был задействован в переговорах 2022 года.

Подробнее о запланированных переговорах между Украиной и Россией 15 мая в Турции - в материале РБК-Украина.

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