Снова предложат капитуляцию? Мединский раскрыл позицию на переговорах с Украиной
Россия рассматривает предстоящие переговоры с Украиной как "продолжение переговорного процесса в Стамбуле" в 2022 году. Агрессор якобы хочет мира, но только на своих условиях.
Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник диктатора Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
По словам Мединского, вчера Путин провел совещание, на котором он поставил задачи и определил переговорную позицию РФ.
"Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад", - добавил он.
Мединский уточнил, что делегация РФ якобы обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров.
"Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", - добавил глава российской делегации.
Переговоры в 2022 году
Напомним, Украина и Россия уже вели переговоры в Стамбуле еще в 2022 году. Тогда Россия предложила Украине подписать так называемое "Стамбульское соглашение".
По информации западных СМИ, такое предложение предусматривало сокращение украинской армии, нейтралитет Украины, ограничения на отдельные ракеты. Фактически такое предложение предусматривало капитуляцию.
Еще в марте спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что такое соглашение вряд ли станет основой для мира между Украиной и РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.