Снова предложат капитуляцию? Мединский раскрыл позицию на переговорах с Украиной

Россия рассматривает предстоящие переговоры с Украиной как "продолжение переговорного процесса в Стамбуле" в 2022 году. Агрессор якобы хочет мира, но только на своих условиях.

Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник диктатора Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

По словам Мединского, вчера Путин провел совещание, на котором он поставил задачи и определил переговорную позицию РФ.

"Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад", - добавил он.

Мединский уточнил, что делегация РФ якобы обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров.

"Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", - добавил глава российской делегации.