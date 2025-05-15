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"Больше похоже на бутафорию": Зеленский об уровне делегации РФ для переговоров

Четверг 15 мая 2025 12:51
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"Больше похоже на бутафорию": Зеленский об уровне делегации РФ для переговоров Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уровень российской делегации, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, похож на "бутафорский". Всем известно, кто на самом деле в России принимает решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время разговора с журналистами.

Как отметил Зеленский, сегодня он встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В том же числе Киев находится в контакте с американской стороной, которая вероятно также прибудет в Турцию на высоком уровне.

Относительно российской стороны, по словам президента Украины, ему пока не известен уровень делегации.

"Из того, что мы видим, больше похож на бутафорский (уровень, - ред.), подумаем что будем делать и какие будут шаги после разговора с президентом Эрдоганом. Мы должны понимать, какой уровень российской делегации, какой у них мандат, способны ли они хоть что-то сами принимать. Нам всем известно, кто в России принимает решения", - добавил он.

Переговоры Украины и России в Турции

Сегодня, 15 мая, в Турции должны состояться прямые переговоры Украины и России. Как писали СМИ, со ссылкой на украинских официальных лиц, стороны будут обсуждать, как имплементировать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня.

Согласно имеющейся информации, со стороны России в переговорах примут участие:

  • Мединский Владимир Ростиславич - помощник Путина (глава делегации);
  • Галузин Михаил Юрьевич - заместитель министра иностранных дел России;
  • Костюков Игорь Валерьевич - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ;
  • Фомин Александр Васильевич - заместитель министра обороны РФ.

Подробнее о запланированных переговорах между Украиной и Россией - в материале РБК-Украина.

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