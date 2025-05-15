"Больше похоже на бутафорию": Зеленский об уровне делегации РФ для переговоров

Уровень российской делегации, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, похож на "бутафорский". Всем известно, кто на самом деле в России принимает решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время разговора с журналистами.

Как отметил Зеленский, сегодня он встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В том же числе Киев находится в контакте с американской стороной, которая вероятно также прибудет в Турцию на высоком уровне.

Относительно российской стороны, по словам президента Украины, ему пока не известен уровень делегации.

"Из того, что мы видим, больше похож на бутафорский (уровень, - ред.), подумаем что будем делать и какие будут шаги после разговора с президентом Эрдоганом. Мы должны понимать, какой уровень российской делегации, какой у них мандат, способны ли они хоть что-то сами принимать. Нам всем известно, кто в России принимает решения", - добавил он.