"Хуже уже быть не может": Зеленский заявил о критическом дефиците Patriot

Глава государства выразил недовольство негативным влиянием войны с Ираном на мирные усилия и поставки оружия в Украину.

"Они постоянно контактируют с Ираном и у них нет времени на Украину", - подчеркнул он, имея в виду американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.

Кроме того, Зеленский сообщил о критическом дефиците зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"У нас сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может", - подчеркнул он.

Президент добавил, что у Украины будет еще меньше оружия, если война будет продолжаться и дальше.

Дефицит ракет к Patriot

Напомним, Израиль и его союзники после начала операции в Иране использовали около 800 ракет Patriot для перехвата иранских целей. Для сравнения, Киев за все время полномасштабной войны получил около 600 таких ракет.

По этой причине Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана. Это свидетельствует о масштабе потребностей США и стремительном росте расходов на ведение кампании.

Подсчеты показывают, что за первые 12 дней операции в Иране США потратили запасы высокоточного вооружения, которые накапливали годами. Их восстановление потребует очень длительного времени