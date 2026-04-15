"Хуже уже быть не может": Зеленский заявил о критическом дефиците Patriot

В Украине сейчас критический дефицит зенитно-ракетных комплексов Patriot. Если война затянется, оружия у Киева будет еще меньше.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Глава государства выразил недовольство негативным влиянием войны с Ираном на мирные усилия и поставки оружия в Украину.
"Они постоянно контактируют с Ираном и у них нет времени на Украину", - подчеркнул он, имея в виду американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.
Кроме того, Зеленский сообщил о критическом дефиците зенитно-ракетных комплексов Patriot.
"У нас сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может", - подчеркнул он.
Президент добавил, что у Украины будет еще меньше оружия, если война будет продолжаться и дальше.
Напомним, Израиль и его союзники после начала операции в Иране использовали около 800 ракет Patriot для перехвата иранских целей. Для сравнения, Киев за все время полномасштабной войны получил около 600 таких ракет.
По этой причине Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана. Это свидетельствует о масштабе потребностей США и стремительном росте расходов на ведение кампании.
Подсчеты показывают, что за первые 12 дней операции в Иране США потратили запасы высокоточного вооружения, которые накапливали годами. Их восстановление потребует очень длительного времени
Отметим, вчера Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на 4 млрд евро. Он предусматривает передачу ВСУ нескольких сотен ракет для систем ПВО Patriot.
РБК-Украина также писало, что Пентагон подписал с компанией Lockheed Martin крупнейший контракт на 4,7 млрд долларов, который предусматривает ускоренное производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.