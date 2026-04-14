Зеленский предупредил о возможных задержках ракет для Patriot: в чем причина

22:52 14.04.2026 Вт
2 мин
На ситуацию не смогут повлиять даже европейские деньги
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

В ближайшее время поставки ракет к системам противовоздушной обороны Patriot могут замедлиться.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-подхода с премьером Норвегии Гаром Стьоре.

Читайте также: ВСУ отходят от норм в использовании Patriot, - СМИ

По словам президента, риск задержек в поставках ракет в системы ПВО Украины, в частности PAC-3, существует из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Я боюсь, что они могут медленно передавать нам эти ракеты, даже за европейские деньги", - сказал он.

Зеленский отметил, что Киев уже работает с партнерами, в частности странами Ближнего Востока и Европы, чтобы найти альтернативные источники поставок и усилить защиту украинского неба.

Дефицит ракет к Patriot

Напомним, в начале конфликта на Ближнем Востоке Израиль и его союзники использовали около 800 ракет Patriot для перехвата иранских целей. Для сравнения, Украина за все время полномасштабной войны получила примерно 600 таких ракет.

Поэтому Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана. Это свидетельствует о масштабе потребностей США и стремительном росте расходов на ведение кампании.

Согласно подсчетам, за первые 12 дней операции в Иране США потратили запасы высокоточного вооружения, которые накапливали годами. Их восстановление потребует нескольких лет.

Отметим, 14 апреля Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на 4 млрд евро. Он предусматривает передачу ВСУ нескольких сотен ракет для систем ПВО Patriot.

РБК-Украина также писало, что Пентагон подписал с компанией Lockheed Martin крупнейший контракт на 4,7 млрд долларов, который предусматривает ускоренное производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

