Зеленский предупредил о возможных задержках ракет для Patriot: в чем причина

В ближайшее время поставки ракет к системам противовоздушной обороны Patriot могут замедлиться.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-подхода с премьером Норвегии Гаром Стьоре.

По словам президента, риск задержек в поставках ракет в системы ПВО Украины, в частности PAC-3, существует из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Я боюсь, что они могут медленно передавать нам эти ракеты, даже за европейские деньги", - сказал он.

Зеленский отметил, что Киев уже работает с партнерами, в частности странами Ближнего Востока и Европы, чтобы найти альтернативные источники поставок и усилить защиту украинского неба.

Дефицит ракет к Patriot

Напомним, в начале конфликта на Ближнем Востоке Израиль и его союзники использовали около 800 ракет Patriot для перехвата иранских целей. Для сравнения, Украина за все время полномасштабной войны получила примерно 600 таких ракет.

Поэтому Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана. Это свидетельствует о масштабе потребностей США и стремительном росте расходов на ведение кампании.

Согласно подсчетам, за первые 12 дней операции в Иране США потратили запасы высокоточного вооружения, которые накапливали годами. Их восстановление потребует нескольких лет.