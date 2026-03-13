ua en ru
Годы накоплений исчезли за 12 дней: США столкнулись с жестким дефицитом ракет из-за Ирана

11:46 13.03.2026 Пт
2 мин
США выпустили 168 "Томагавков" по Ирану за первые 100 часов конфликта
aimg Валерий Ульяненко
Годы накоплений исчезли за 12 дней: США столкнулись с жестким дефицитом ракет из-за Ирана Иллюстративное фото: расходы ракет превышают возможности их восстановления в десятки раз (Getty Images)

Всего за 12 дней после начала операции в Иране США израсходовали запасы высокоточного вооружения, которые накапливались годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Большая сделка или война до конца? Три сценария Трампа в Иране и что они означают для Украины

Согласно данным Центра международных и стратегических исследований, американская армия потратила 168 ракет "Томагавк" только за первые 100 часов войны против Ирана.

"Это огромные расходы "Томагавков". Военно-морские силы будут чувствовать эти расходы в течение нескольких лет", - убеждены источники издания.

Отмечается, что последствия активного использования ракет наиболее ощутимы для дальнобойных ракет и перехватчиков систем ПВО Patriot, SM-3, THAAD. В частности, темпы их использования превышают возможности оборонной промышленности в десятки раз.

Еще 50 млрд долларов на войну

Financial Times пишет, что в ближайшее время Пентагон направит официальный запрос в Белый дом и Конгресс по дополнительным расходам на военные нужды в размере 50 млрд долларов.

При этом законопроект по финансированию войны в Иране может вызвать споры в Палате представителей и Сенате.

Администрация президента США Дональда Трампа оценивает расходы за первые шесть дней войны на Ближнем Востоке в 11,3 млрд долларов.

Война США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали военную операцию против Ирана. В результате ударов в первый день войны был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В ответ Тегеран начал наносить удары по странам Ближнего Востока - под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и Турция.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.

Он также заявил, что рост мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном означает большие прибыли для США.

Сегодня Трамп написал, что с начала конфликта военные ресурсы Ирана существенно сократились. По его словам, военно-морские и военно-воздушные силы Ирана "больше не существуют".

