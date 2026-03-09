У Зеленского назвали количество ракет Patriot, которые Украина получила за все время

За первые дни конфликта на Ближнем Востоке Израиль и союзники потратили около 800 ракет Patriot против Ирана, Украина же за все время войны получила лишь 600 таких ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

По словам президента Украины Владимира Зеленского и европейского комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, за первые несколько дней войны в Иране на прошлой неделе страны Ближнего Востока потратили более 800 ракет Patriot.

Отмечается, что этот залп был использован для противодействия тысячам иранских ударных дронов и более 500 баллистических ракет.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин также заявил, что за все четыре года войны Украина получила лишь около 600 ракет к комплексам противовоздушной обороны Patriot.

Украина модернизирует ПВО

Напомним, в феврале Зеленский сообщил, что из-за критического дефицита ракет-перехватчиков Pac-3 для систем Patriot украинские пусковые установки в прошлом месяце оставались пустыми, не имея возможности отражать баллистические удары РФ.