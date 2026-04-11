Пентагон заключил рекордный контракт на поставку ракет к Patriot

Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin рекордный контракт на сумму 4,7 млрд долларов на ускоренное производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Сообщается, что контракт на совершенствование и ускорение производства ракеты Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE) заключен после семилетнего соглашения с Министерством обороны США о более чем утроении годового производства.

Отмечается, что PAC-3 MSE используется в основной системе перехвата ракет большой и средней дальности армии США и является основой противовоздушной обороны Вашингтона и их союзников.

Поставки PAC-3 MSE, на которую Украина полагается для защиты своей энергетической и военной инфраструктуры от баллистических ракет, стали существенно ограниченными после интенсивного использования в Персидском заливе против иранских ударов.

Дефицит ракет к ПВО Patriot

Напомним, в первые дни конфликта на Ближнем Востоке Израиль и его союзники использовали около 800 ракет Patriot для перехвата иранских целей. Для сравнения, Украина за все время полномасштабной войны получила примерно 600 таких ракет.

Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана. Это свидетельствует о масштабе потребностей США и стремительном росте расходов на ведение кампании.