"Гірше вже бути не може": Зеленський заявив про критичний дефіцит Patriot

Глава держави висловив незадоволення негативним впливом війни з Іраном на мирні зусилля та постачання зброї до України.

"Вони постійно контактують з Іраном і в них немає часу на Україну", - наголосив він, маючи на увазі американських переговірників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа.

Крім того, Зеленський повідомив про критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"У нас зараз такий дефіцит, гірше вже бути не може", - підкреслив він.

Президент додав, що в України буде ще менше зброї, якщо війна триватиме й далі.

Дефіцит ракет до Patriot

Нагадаємо, Ізраїль та його союзники після початку операції в Ірані використали близько 800 ракет Patriot для перехоплення іранських цілей. Для порівняння, Київ за весь час повномасштабної війни отримав близько 600 таких ракет.

З цієї причини Пентагон уже звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на понад 200 млрд долаів для фінансування війни проти Ірану. Це свідчить про масштаб потреб США та стрімке зростання витрат на ведення кампанії.

Підрахунки свідчать, що за перші 12 днів операції в Ірані США витратили запаси високоточного озброєння, які накопичували роками. Їхнє відновлення потребуватиме дуже тривалого часу