ВСУ ликвидировали эффектные танки-"сараи" россиян возле Константиновки (видео)
Украинские защитники во время попытки штурма врагом ликвидировали российские танки-"сараи" возле Константиновки Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".
"Вчера россияне в очередной раз пытались прорваться через наши боевые порядки под Иванопольем на Константиновском направлении, но воины 28 ОМБр "обнулили" эту попытку. На этот раз враг задействовал свои максимально "зашитые" танки-сараи и около пятнадцати штурмовиков", - отметили в Группировке войск "Восток".
Отмечается, что еще на подъезде к позициям ВСУ оккупантов встретили плотным огнем артиллеристы 28 ОМБр. Затем за дело взялись экипажи ББпС "Вспышка", Kurt&Company, R.V. 3-го батальона, пилоты 2-го МБ "Libertas", 1-го батальона, а также смежные подразделения.
Судя по видео, зашитые танки пришлось хорошо "поковырять", однако их все же остановили и сожгли. А потом украинские военные одного за другим подстрелили растерянных российских штурмовиков.
Ситуация вокруг Константиновки
По данным аналитиков ISW, до конца 2025 года РФ попытается создать условия для операций в Константиновке в Донецкой области. Это один из укрепленных пунктов так называемого "фортификационного пояса" на Донбассе.
Этот пояс является основной оборонительной линией, состоящей из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, которые тянутся с севера на юг вдоль трассы Н-20 Константиновка-Славянск. Россия безуспешно пытается захватить этот пояс с 2014 года.
Еще в конце сентября 2025 года россияне начали попытки проникновения в Константиновку. Они применяют новую тактику - пытаются обходить опорные пункты ВСУ и инфильтрироваться вглубь обороны украинских военных, накапливая там личный состав и переходя к штурмам.
Это значительно отличается от провальной для РФ тактики лобовых атак, которые россияне применяли в 2024 году. Однако даже несмотря на изменение тактики успехи российской армии очень незначительны, а полный захват "фортификационного пояса" возможен не ранее 2027-2028 годов.