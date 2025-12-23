ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ ликвидировали эффектные танки-"сараи" россиян возле Константиновки (видео)

Вторник 23 декабря 2025 14:25
UA EN RU
ВСУ ликвидировали эффектные танки-"сараи" россиян возле Константиновки (видео) Фото: ВСУ ликвидировали танки-сараи россиян возле Константиновки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские защитники во время попытки штурма врагом ликвидировали российские танки-"сараи" возле Константиновки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".

"Вчера россияне в очередной раз пытались прорваться через наши боевые порядки под Иванопольем на Константиновском направлении, но воины 28 ОМБр "обнулили" эту попытку. На этот раз враг задействовал свои максимально "зашитые" танки-сараи и около пятнадцати штурмовиков", - отметили в Группировке войск "Восток".

Отмечается, что еще на подъезде к позициям ВСУ оккупантов встретили плотным огнем артиллеристы 28 ОМБр. Затем за дело взялись экипажи ББпС "Вспышка", Kurt&Company, R.V. 3-го батальона, пилоты 2-го МБ "Libertas", 1-го батальона, а также смежные подразделения.

Судя по видео, зашитые танки пришлось хорошо "поковырять", однако их все же остановили и сожгли. А потом украинские военные одного за другим подстрелили растерянных российских штурмовиков.

Ситуация вокруг Константиновки

По данным аналитиков ISW, до конца 2025 года РФ попытается создать условия для операций в Константиновке в Донецкой области. Это один из укрепленных пунктов так называемого "фортификационного пояса" на Донбассе.

Этот пояс является основной оборонительной линией, состоящей из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, которые тянутся с севера на юг вдоль трассы Н-20 Константиновка-Славянск. Россия безуспешно пытается захватить этот пояс с 2014 года.

Еще в конце сентября 2025 года россияне начали попытки проникновения в Константиновку. Они применяют новую тактику - пытаются обходить опорные пункты ВСУ и инфильтрироваться вглубь обороны украинских военных, накапливая там личный состав и переходя к штурмам.

Это значительно отличается от провальной для РФ тактики лобовых атак, которые россияне применяли в 2024 году. Однако даже несмотря на изменение тактики успехи российской армии очень незначительны, а полный захват "фортификационного пояса" возможен не ранее 2027-2028 годов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Константиновка Донецкая область
Новости
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ