Уличные бои, пропаганда и "флаговтыки": какая ситуация в Гуляйполе

В Гуляйполе сейчас одна из самых сложных ситуаций на фронте. Российские оккупанты пытаются заходить в город, завести туда группы для закрепления и вытеснить Силы обороны из городской застройки. РФ использует инфильтрацию, малые штурмовые группы и "флаговтики".

По словам Волошина, ежедневно в самом городе фиксируется 20-25 боевых столкновений. В восточную часть города просачиваются российские "группы закрепления", иногда им удается дойти до центральных зон. Сейчас основные бои идут в центре города и ближе к западным и южным частям Гуляйполя.

"Враг довольно активно применяет все виды вооружения, нанося удары в том числе и корректируемыми авиационными бомбами. Мы ежедневно фиксируем 15-20 ударов КАБов по Гуляйполю", - отметил спикер.

Также, кроме Гуляйполя, оккупанты атакуют населенные пункты вблизи города, в том числе Железнодорожное. Цель врага - оккупировать населенные пункты Доброполье (Запорожской области), Прилуки и Варваровка, которые расположены на логистическом пути из Покровского Днепропетровской области в Гуляйполь.

"Мы, в свою очередь, проводим поисково-ударные действия и в самом Гуляйполе, и в других населенных пунктах поблизости, для выявления штурмовых групп противника, которые пытаются инфильтрироваться в этом районе", - заверил Волошин.

Российские побасенки и "флаговтики"

Российская пропаганда также активно "воюет" на направлении. Например, оккупанты 26 декабря прилюдно солгали, что якобы смогли зайти в населенный пункт Косовцево.

"Это абсолютная дезинформация. Россияне сейчас придерживаются тактики инфильтрации малых групп - мы их называем "флаговтики". Что это? Они пытаются заходить глубоко в наш тыл, и это им удавалось сделать, пользуясь погодными условиями, которые были определенное время - туман и морось", - пояснил Волошин.

Задача у "флаговтика" одна - незаметно пройти сквозь оборону ВСУ в тыл, сделать там фото или видео с российской тряпкой, мол, они "туда зашли". Далее "флаговтик", как правило, умирает. Но российская пропаганда раздувает это фото, или видео, якобы как доказательство того, что линия фронта уже в глубине оборонительных линий ВСУ.

"Это прежде всего рассчитано на иностранных "осинтеров" и аналитиков, чтобы убедить их, что дела у Украины якобы намного хуже, чем есть на самом деле. Россияне таким образом преувеличивают свои достижения для того, чтобы усилить свои позиции во время переговорного процесса. Таких случаев немало", - отметил Волошин.

При этом до некоторых локаций, куда смогли пройти россияне, по 10-15 километров до их позиций, например, как в случае с Косовцевым. Речь идет даже не о десятках российских солдат, а о считанных единицах - после фото на месте "флаговтика" такой россиянин живет в среднем несколько минут. Некоторые россияне сдаются в плен.

"У некоторых из них даже нет вооружения, некоторые из них просто на форму одевают гражданскую одежду. И сейчас россияне эту тактику довольно широко распространяют у нас на южных направлениях, в частности на Александровском и на Гуляйпольском", - резюмировал Волошин.