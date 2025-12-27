В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе
Росіяни знову брешуть про свої "успіхи" на полі бою, оскільки в реальності вони їх не мають. Ситуація навколо Мирнограду, Гуляйполя, Покровська, Костянтинівки та Куп'янська не має нічого спільного із публічними побрехеньками Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Генерального штабу Збройних сил України.
В Генштабі зазначили, що російське військово-політичне керівництво поспіхом вигадує "успіхи" на лінії фронту, щоб вплинути на переговорний процес. Вигадки росіян не мають нічого спільного з реальністю.
В ГШ коротко пояснили про ситуацію на згаданих російським диктатором Володимиром Путіним ділянках фронту:
- Гуляйполе в Запорізькій області: ситуація складна, але оборонна операція триває. Сили оборони винищують піхотні групи окупантів у місті.
- Мирноград в Донецькій області: ситуація також складна, проте окупанти не можуть реалізувати захоплення міста попри усі свої спроби та втрати. Тому тепер в хід пішла дезінформація.
- Костянтинівка в Донецькій області: росіяни брешуть про "контроль" половини міста. В реальності Сили оборони винищують ворога на підступах. Нещодавно було розгромлено штурмову колону росіян, яка намагалася прорватися до Костянтинівки.
- Куп'янськ: росіяни кілька разів заявляли про "контроль" над містом на Харківщині. В реальності залишки російських військ заблоковані в Куп'янську та винищуються.
- Покровськ: росіяни вже 17 місяців намагаються захопити місто, натомість зазнають там суттєвих втрат. Істеричні заяви про нібито його "захоплення" не відповідають дійсності.
"Очевидно, що брехня росіян першочергово орієнтована на іноземних партнерів і суттєво активізувалася саме під час мирних переговорів. Втім, російська дезінформація не вплине на українську позицію та подальшу дипломатичну роботу", - підкреслили у Генштабі.
В ГШ нагадали, що єдиний реальний результат заяв Путіна - це шалені втрати його окупаційних військ. Щодня не менше 1000 російських окупантів або знищуються, або отримують поранення.
Кремлівські побрехеньки
Путін 27 грудня нібито "відвідав" так званий "пункт керування" російськими окупаційними силами в Україні. Там він заслухав доповідь керівника російського генштабу Валерія Герасимова, який збрехав про "звільнення" Мирнограда та Гуляйполя.
Брехню Кремля вже висміяв Центр протидії дезінформації. Там підкреслили, що російський режим намагається вигадати собі чергові "успіхи на фронті" війни в Україні, оскільки реальних досягнень немає. Саме так варто сприймати усі заяви російського диктатора Володимира Путіна.
В реальності в Куп'янську ЗСУ контролюють понад 90% міста, ведеться остаточна зачистка від залишків росіян. В Гуляйполі зараз одна з найскладніших ситуацій на фронті - росіяни намагаються пролазити у місто, але їхні піхотні групи винищуються.
В Покровську йдуть важкі бої, накопичуються українські резерви для контрштурмів. Ведеться оборонна операція в Мирнограді - росіяни кинули на його захоплення 10 підрозділів, але не можуть досягти успіху. А на підступах до Костянтинівки дійсно нещодавно розгромили штурмову колону росіян та знищили "танки-сараї".