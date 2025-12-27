В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе

Росіяни знову брешуть про свої "успіхи" на полі бою, оскільки в реальності вони їх не мають. Ситуація навколо Мирнограду, Гуляйполя, Покровська, Костянтинівки та Куп'янська не має нічого спільного із публічними побрехеньками Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Генерального штабу Збройних сил України.

В Генштабі зазначили, що російське військово-політичне керівництво поспіхом вигадує "успіхи" на лінії фронту, щоб вплинути на переговорний процес. Вигадки росіян не мають нічого спільного з реальністю.

В ГШ коротко пояснили про ситуацію на згаданих російським диктатором Володимиром Путіним ділянках фронту:

Гуляйполе в Запорізькій області: ситуація складна, але оборонна операція триває. Сили оборони винищують піхотні групи окупантів у місті.

в Запорізькій області: ситуація складна, але оборонна операція триває. Сили оборони винищують піхотні групи окупантів у місті. Мирноград в Донецькій області: ситуація також складна, проте окупанти не можуть реалізувати захоплення міста попри усі свої спроби та втрати. Тому тепер в хід пішла дезінформація.

в Донецькій області: ситуація також складна, проте окупанти не можуть реалізувати захоплення міста попри усі свої спроби та втрати. Тому тепер в хід пішла дезінформація. Костянтинівка в Донецькій області: росіяни брешуть про "контроль" половини міста. В реальності Сили оборони винищують ворога на підступах. Нещодавно було розгромлено штурмову колону росіян, яка намагалася прорватися до Костянтинівки.

в Донецькій області: росіяни брешуть про "контроль" половини міста. В реальності Сили оборони винищують ворога на підступах. Нещодавно було розгромлено штурмову колону росіян, яка намагалася прорватися до Костянтинівки. Куп'янськ : росіяни кілька разів заявляли про "контроль" над містом на Харківщині. В реальності залишки російських військ заблоковані в Куп'янську та винищуються.

: росіяни кілька разів заявляли про "контроль" над містом на Харківщині. В реальності залишки російських військ заблоковані в Куп'янську та винищуються. Покровськ: росіяни вже 17 місяців намагаються захопити місто, натомість зазнають там суттєвих втрат. Істеричні заяви про нібито його "захоплення" не відповідають дійсності.

"Очевидно, що брехня росіян першочергово орієнтована на іноземних партнерів і суттєво активізувалася саме під час мирних переговорів. Втім, російська дезінформація не вплине на українську позицію та подальшу дипломатичну роботу", - підкреслили у Генштабі.

В ГШ нагадали, що єдиний реальний результат заяв Путіна - це шалені втрати його окупаційних військ. Щодня не менше 1000 російських окупантів або знищуються, або отримують поранення.