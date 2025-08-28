ua en ru
Генсек ООН осудил атаку РФ на Киев и призвал к немедленному прекращению огня

Четверг 28 августа 2025 17:00
Генсек ООН осудил атаку РФ на Киев и призвал к немедленному прекращению огня Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил массированную атаку России на Киев 28 августа. Он также призвал к немедленному и безусловному прекращению огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гутерреша в соцсети Х.

"Я осуждаю ночную ракетную атаку и атаку беспилотников Россией на украинские города, включая Киев, в результате которой погибло и было ранено много мирных жителей", - отметил генсек ООН.

Он подчеркнул, что атаки на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.

"Я снова призываю к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине", - добавил Гутерреш.

Массированная атака на Киев

Напомним, в ночь на 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения. Сейчас известно о 18 пострадавших.

Кроме того, под ударом страны-террориста оказались дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что россияне умышленно повредили здание представительства Евросоюза, который поддерживает Украину в войне. Однако европейское сообщество этим не запугать.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия нанесла удар по дипломатам - в прямом нарушении Венской конвенции.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

