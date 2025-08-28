ua en ru
Генсек ООН засудив атаку РФ на Київ та закликав до негайного припинення вогню

Четвер 28 серпня 2025 17:00
Генсек ООН засудив атаку РФ на Київ та закликав до негайного припинення вогню Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив масовану атаку Росії на Київ 28 серпня. Він також закликав до негайного та безумовного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Гутерреша у соцмережі Х.

"Я засуджую нічну ракетну атаку та атаку безпілотників Росією на українські міста, включаючи Київ, в результаті якої загинуло та було поранено багато мирних жителів", - зазначив генсек ООН.

Він наголосив, що атаки на мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури є неприйнятними та мають бути негайно припинені.

"Я знову закликаю до повного, негайного та безумовного припинення вогню, яке призведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру в Україні", - додав Гутерреш.

Масована атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.

Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування. Наразі відомо про 18 постраждалих.

Окрім того, під ударом країни-терориста опинилися дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні. Проте європейську спільноту цим не залякати.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Росія завдала удару по дипломатах - у прямому порушенні Віденської конвенції.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

