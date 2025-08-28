Генсек ООН засудив атаку РФ на Київ та закликав до негайного припинення вогню

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив масовану атаку Росії на Київ 28 серпня. Він також закликав до негайного та безумовного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Гутерреша у соцмережі Х .

"Я засуджую нічну ракетну атаку та атаку безпілотників Росією на українські міста, включаючи Київ, в результаті якої загинуло та було поранено багато мирних жителів", - зазначив генсек ООН.

Він наголосив, що атаки на мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури є неприйнятними та мають бути негайно припинені.

"Я знову закликаю до повного, негайного та безумовного припинення вогню, яке призведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру в Україні", - додав Гутерреш.