Генсек НАТО Рютте візьме участь в засіданні "коаліції охочих" у Парижі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у зустрічі "коаліції охочих", яка пройде 6 січня у Парижі та проводитиметься під керівництвом Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресслужби НАТО.

"У вівторок, 6 січня 2026 року, Генеральний секретар НАТО пан Марк Рютте вирушить до Парижа, Франція, для участі у зустрічі "коаліції охочих", яку спільно організовують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер", - сказано у повідомленні.