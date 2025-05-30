Газа мало, денег тоже? Эксперты объяснили, что спасет Украину от блэкаутов зимой

Поиск средств на закупку газа и обеспечение регионов малыми электростанциями должны стать основными задачами правительства при подготовке к следующему отопительному сезону.

Для подготовки к зиме работают уже два штаба

Правительство Украины уже ведет подготовку к следующему отопительному сезону. Для этого создан специальный штаб под руководством вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы. Штаб будет координировать действия центральных и местных органов исполнительной власти. В регионах тоже будут созданы такие штабы, чтобы готовиться к зиме непосредственно на местах.

Это уже второй штаб, который будет заниматься подготовкой к следующей зиме. Первый - Антикризисный энергетический штаб работает с 2020 года и возглавляет его премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: заседание Антикризисного энергетического штаба (kmu.gov.ua)

Прошлый отопительный сезон Украине удалось прожить без особых потрясений в энергетике. Нехватка электроэнергии в периоды низких температур возникала, но графики отключений света для населения не применялись. В некоторых регионах от энергоснабжения отключались лишь промышленные предприятия.

К нынешней весне удалось даже восстановить 5 ГВт мощностей, уничтоженных российскими обстрелами, а также создание дополнительных 835 МВт распределенной генерации.

Правда, запасов газа не хватило - его пришлось импортировать по высоким зимним ценам. В итоге сезон был закончен с рекордно низким уровнем заполнения подземных хранилищ.

В прошлую зиму Украина вошла с запасом активного газа в 7,7 млрд кубометров - он был сформирован за счет собственной добычи, поскольку в 2023 году импорта почти не было. Но россияне сильно разрушили газовую инфраструктуру, и добыча сократилась. Из-за этого к началу зимы Украине надо будет импортировать до 8 млрд кубометров газа. В июне ожидается начало его импорта по новому маршруту - из Греции.

Что уже сделано к зиме

На сегодня уже введено в эксплуатацию 130 МВт мощности когенерационных установок и 250 МВт тепловой мощности блочно-модульных котельных.

Всего в 2025 году планируем подключить более 900 МВт таких мощностей. Для финансирования этих проектов в Фонде поддержки энергетики накоплено более 1,1 млрд евро. Эти средства планируют направить на закупку энергетического оборудования для восстановления и модернизации энергетической инфраструктуры.

К началу зимы на всех 9 действующих энергоблоках трех украинских АЭС планируют провести ремонты. На некоторых они уже начались.

Нацбанк даже улучшил свой прогноз относительно возможного дефицита электроэнергии в текущем году с 4% до 3%.

Основные риски и проблемы, которые надо решить до зимы

Основным риском для подготовки к следующей зиме остаются обстрелы инфраструктуры россиянами. В последнее время массированных атак на энергообъекты они не проводили. Но без учета фактора обстрелов, для того, чтобы ситуация действительно улучшилась, отмечают эксперты, необходимо дополнительно решить ряд проблем. И прежде всего, финансовых для закупки газа.

"Ключевая угроза - нехватка газа для прохождения сезона (если не брать во внимание военные угрозы). Надо найти 2,5 млрд долларов США и купить газ. Задача достаточно понятная, но крайне сложная", - отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии РБК-Украина.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что во время подготовки к зиме необходимо сосредоточиться на вопросах безопасности критических объектов энергетической инфраструктуры. А это и добыча, генерация, транспортировка и распределение.

"Речь идет об активной и пассивной защите от дальнейших атак, особенно ключевых узлов системы", - отметил он в комментарии изданию.

Чтобы снизить риски масштабных отключений света из-за разрушений, считает эксперт, нужно увеличить количество малых электростанций.

"Я говорю о малых энергетических установках с гарантированной мощностью до 10 МВт, прежде всего когенерационных, работающих на местном топливе и подключенных к системам распределения", - считает Рябцев.

Особое внимание необходимо уделить также энергообеспечению сетей мобильной связи, систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, нужно завершить ввод в эксплуатацию всех 280 когенерационных установок и 145 блочно-модульных котельных, предоставленных Украине на безвозмездной основе еще в прошлом году.

Когенерационные установки, котлы на сжиженном нефтяном газе, дровах и угле, по мнению Рябцева, в первую очередь должны поставляться в наиболее пострадавшие регионы. А это Николаев, Одесса, Кривой Рог, Днепр.