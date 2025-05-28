Украина начнет закупку американского газа по новому маршруту
Украина уже в ближайшие дни планирует начать регулярные поставки американского сжиженного газа из Евросоюза по новому маршруту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с организацией такого импорта.
По информации издания, газ будет идти в Украину по реверсному направлению из Греции через Болгарию, Румынию и Молдову. Это будет газ из американских поставок LNG в Европейский союз.
Точкой входа газа из Молдовы будет газоизмерительная станция "Гребеники" в Одесской области. В 2019 году она была модернизирована для реверсных поставок газа в Украину из Румынии через Молдову.
Импортировать придется до 8 млрд кубометров газа
Отопительный сезон 2024-2025 года Украина закончила с исторически минимальным остатком свободного газа в хранилищах - 0,67 млрд кубометров.
Для накопления необходимых запасов газа собственной добычи не хватит - она существенно снизилась в результате российских обстрелов и до сих пор не восстановлена в полном объеме. Поэтому газ придется импортировать. По неофициальной информации, до октября для заполнения ПХГ нужно будет закупить на внешних рынках от 5 до 8 млрд кубометров.
Закачка газа в ПХГ началась во второй декаде апреля и сейчас его импорт идет в объеме 20-21 млн кубометров в сутки, но этого недостаточно.
Импорт увеличится на 3 млн кубометров газа в сутки
Новый маршрут позволит дополнительно импортировать порядка 3 млн кубометров газа в сутки. Первый единый аукцион по распределению мощностей на всех точках Трансбалканского коридора планируется провести уже 29 мая с тем, чтобы поставки газа начались в июне.
На сегодняшний день импорт по новому маршруту рассчитан до октября и за этот период он может составить порядка 400 млн кубометров. Если поставки продлят, то до конца года их объем может вырасти до 700-800 млн кубометров. Объем импорта может увеличиться за счет работы терминала Alexandroupolis LNG, который ввели в эксплуатацию осенью прошлого года.
До сих пор поставки газа по Трансбалканскому коридору в Украину не вели из-за высоких транзитных тарифов.
"По Трансбалканскому газопроводу импорт отсутствует из-за сверхвысокого тарифа на транспортировку газа из греческих СПГ-терминалов в Украину, который почти в 4 раза выше, чем с польского или хорватского СПГ-терминалов, несмотря на подобное расстояние", - отметил бывший глава ОГТСУ Сергей Макогон.
Но сейчас операторы всех пяти стран договорились снизить общий тариф на 25%. Украинская НКРЭКУ уже приняла решение о снижении тарифа. В Минэнерго отметили, что сейчас стоимость прокачки газа по всему маршруту - от Греции до Украины - будет конкурентной.
В Украину пойдет американский газ
Импортироваться по Трансбалканскому коридору в Украине будет американский LNG (сжиженный природный газ - ред.). Это подтвердили изданию источники, знакомые с подготовкой закупок.
"В Греции есть несколько терминалов, где его (LNG - ред.) будут разжижать и направлять потребителям", - отметил директор центра "Психея" Геннадий Рябцев. Сейчас мощности Трансбалканского коридора заполнены не полностью, и его участники заинтересованы в увеличении клиентов, отметил Рябцев.
Это будут не первые поставки американского газа из Греции. Пробный импорт такого газа в декабре прошлого года провела компания ДТЭК. Тогда первая партия составила 100 млн кубометров.
Сейчас, как сообщили изданию собеседники, знакомые с подготовкой аукциона, ожидается, что газ будет закупать НАК “Нафтогаз Украина”. В самой компании РБК-Украина не предоставили комментария по этой теме.
Как сообщало РБК-Украина, согласно меморандуму с МВФ, на 2025 год Украина планирует импорт газа для внутреннего потребления в объеме до 4 млрд кубометров.
Расходы на импорт газа, по расчетам НБУ, составят 2,9 млрд долларов.
При этом тарифы на газ и электроэнергию для населения пока менять не планируют.