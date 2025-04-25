Украине нужно заплатить за импорт газа в этом году почти 3 млрд долларов, - НБУ

Украина уже закупает газ в Европе из-за падения добычи после атак. Частично импорт будет профинансирован за счет международной помощи международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2025 года).

Как отмечается в обзоре, атаки РФ вызвали разрушение газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа.

"На прогнозном горизонте добыча постепенно будет восстанавливаться, но ее будет недостаточно для полного покрытия внутренних потребностей экономики - как промышленности, так и ЖКХ и домохозяйств", - говорится в обзоре.

В результате импорт газа возрастет в 2025 году и составит 2,9 млрд долларов. В дальнейшем потребность в его закупках уменьшится до около 1,1 млрд долларов в 2026 году и около 0,4 млрд долларов в 2027 году.

"Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров", - говорится в документе.

В НБУ отмечают, что потери газовой добывающей промышленности будут сдерживать восстановление ВВП на прогнозном горизонте и усиливать зависимость энергетического и промышленного секторов экономики от импорта.