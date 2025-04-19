Угроза миновала? Украина начала наращивать запасы газа к следующей зиме

С 17 апреля Украина начала накапливать газ для подготовки к следующему отопительному сезону, сохраняя импорт. Его отбор из хранилищ почти прекращен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и Оператора ГТС.

На сегодняшний день отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) происходит в минимальных объемах, и импорт позволяет обеспечивать положительный баланс в ПХГ.

На 16 остатков в ПХГ был минимальный запас активного газа - 0,669 млрд кубометров. На следующий день, 17 апреля этот объем увеличился до 0,67 млрд кубометров. Уровень заполнения ПХГ составляет 2,2%.

Также в ПХГ сберегается, так называемый, “буферный газ” в объеме 4,7 млрд кубометров, который технически обеспечивает работу ГТС не не предназначен для использования.

Импорт газа, по открытым данным ОГТСУ, сохраняется в последнюю неделю на среднем уровне - 10 млн кубометров в сутки через Венгрию и Польшу.

Потеря добычи газа из-за обстрелов России

Из-за российских обстрелов Украина потеряла порядка 40% добычи газа, но к апрелю, по информации "Нафтогаз", половины потерянных мощностей были восстановлены. Объем текущей добычи не сообщается. По итогу 2024 году, в Украине добыли 19,12 млрд кубометров газа.