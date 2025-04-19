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Угроза миновала? Украина начала наращивать запасы газа к следующей зиме

Украина, Суббота 19 апреля 2025 15:18
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Угроза миновала? Украина начала наращивать запасы газа к следующей зиме Фото: в Украине начали закачивать газ в хранилища 17 апреля (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

С 17 апреля Украина начала накапливать газ для подготовки к следующему отопительному сезону, сохраняя импорт. Его отбор из хранилищ почти прекращен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и Оператора ГТС.

На сегодняшний день отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) происходит в минимальных объемах, и импорт позволяет обеспечивать положительный баланс в ПХГ.

На 16 остатков в ПХГ был минимальный запас активного газа - 0,669 млрд кубометров. На следующий день, 17 апреля этот объем увеличился до 0,67 млрд кубометров. Уровень заполнения ПХГ составляет 2,2%.

Также в ПХГ сберегается, так называемый, “буферный газ” в объеме 4,7 млрд кубометров, который технически обеспечивает работу ГТС не не предназначен для использования.

Импорт газа, по открытым данным ОГТСУ, сохраняется в последнюю неделю на среднем уровне - 10 млн кубометров в сутки через Венгрию и Польшу.

Потеря добычи газа из-за обстрелов России

Из-за российских обстрелов Украина потеряла порядка 40% добычи газа, но к апрелю, по информации "Нафтогаз", половины потерянных мощностей были восстановлены. Объем текущей добычи не сообщается. По итогу 2024 году, в Украине добыли 19,12 млрд кубометров газа.

Ситуация с объемами газа в хранилищах Украины

Как сообщало РБК-Украина, и.о. главы "Нафтогаза" Роман Чумак прогнозировал начало накопления газа в ПХГ на текущей неделе. Украина планирует импортировать от 4 до 8 млрд кубометров газа. Финальный объем должен установить Кабмин.

Напомним, Украина заверила отопительный сезон с минимальными запасами газа в подземных хранилищах. Так, в отопительный сезон Украина вошла с 7,7 млрд кубометрами активного газа, который можно использовать, и 4,7 млрд кубометров "буферного" - это минимальный неприкосновенный запас. В сумме это на 0,8 млрд кубометров меньше, чем планировали.

Для примера, в отопительный сезон 2023-2024 годов Украина вошла с запасами газа на уровне 12,2 млрд кубометров.

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Нафтогаз Украины Отопительный сезон Газ
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