ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина прошла зиму без отключений благодаря слаженной работе энергетиков, - депутат

Среда 05 марта 2025 15:54
UA EN RU
Украина прошла зиму без отключений благодаря слаженной работе энергетиков, - депутат Фото: Украина прошла зиму без отключений благодаря слаженной работе энергетиков (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Украина успешно прошла зимний период без масштабных отключений электроэнергии, что стало результатом эффективной работы Министерства энергетики и всего энергетического комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата фракции "Слуга народа" Сергея Нагорняка.

"Несмотря на все опасения и пессимистические прогнозы, Министерство энергетики обеспечило стабильную работу энергосистемы. Это результат грамотно организованной подготовки к зимнему периоду", - отметил он.

По словам Нагорняка, вовремя проведенные ремонты, обеспечение топливом, формирование запасов резервного оборудования и четкая координация работы энергосистемы стали ключевыми факторами успешного прохождения зимы.

"Все 9 из 9 атомных энергоблоков работали в течение всего зимнего периода, что обеспечило стабильное электроснабжение. Кроме того, Министерство обеспечило ресурсы для восстановления 5 ГВт мощностей, уничтоженных российскими обстрелами, а также создание дополнительных 835 МВт распределенной генерации", - подчеркнул депутат.

Он также подчеркнул, что, несмотря на ежедневные атаки со стороны России, энергетики смогли удержать ситуацию под контролем и избежать масштабных отключений.

"Россия практически ежедневно продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, однако благодаря эффективной работе Минэнерго и энергокомпаний украинцы прошли зиму без критических перебоев в поставках электроэнергии", - подытожил Нагорняк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины