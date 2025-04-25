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Света будет больше: НБУ изменил ожидания относительно дефицита электроэнергии

Украина, Пятница 25 апреля 2025 11:40
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Света будет больше: НБУ изменил ожидания относительно дефицита электроэнергии Фото: Дефицит электроэнергии в Украине ожидается на уровне 3% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Благодаря быстрым ремонтам дефицит электроэнергии в Украине будет меньше, чем предполагалось ранее. За импорт придется заплатить 500 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2025 года).

"Быстрые ремонты маневровой генерации и энергетической инфраструктуры, развитие распределенной генерации электроэнергии и мощностей возобновляемых источников электроэнергии на фоне сохранения устойчивого импорта э/э позволяют улучшить оценку дефицита э/э на прогнозном горизонте", - говорится в отчете.

Так, в 2025 году дефицит э/э с учетом импорта оценивается на уровне 3% (4% в Инфляционном отчете за январь 2025 года), в 2026 году - 1% (2%) и почти исчезнет в 2027 году (1%).

Света будет больше: НБУ изменил ожидания относительно дефицита электроэнергии

Таким образом, отрицательный вклад ограничений энергоснабжения в изменение реального ВВП сократится. Ежегодный импорт э/э составит около 0,5 млрд долларов в 2025-2027 годах, отметили в НБУ.

Риски дальнейших разрушений и увеличения дефицита остаются весомыми (25-50%). Их реализация еще больше будет ограничивать рост ВВП и давить на инфляцию.

Положительным риском прогноза НБУ остаются более быстрые ремонты электрической или газовой инфраструктуры и/или введение в действие новых мощностей. В то же время их вероятность невелика (менее 15%).

Напомним, НБУ ожидает, что Украине придется заплатить за импортный газ в этом году 2,9 млрд долларов из-за падения добычи после ракетных обстрелов со стороны РФ.

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