RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Газа 2.0? Стармер предложил разработать с США мирное соглашение для Украины, - Axios

Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Великобритания предлагает разработать вместе с США мирный план для Украины по аналогии с мирным планом Дональда Трампа по Сектору Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как отметили источники издания, во время телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил вместе с Соединенными Штатами разработать мирный план для Украины по аналогии с 20-пунктным планом Трампа по Сектору Газа.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный координационный разговор между советниками по национальной безопасности европейских стран в течение выходных.

Встреча Трампа и Зеленского

17 октября в Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

После встречи с американским лидером, Трамп провел телефонный разговор с рядом европейских лидеров.

По итогам встречи, Трамп заявил о необходимости завершить войну по линии фронта, где бы она не проходила.

Источники издания Axios сообщили, что встреча была напряженной, а Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампКир СтармерСектор Газа