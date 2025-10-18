Газа 2.0? Стармер предложил разработать с США мирное соглашение для Украины, - Axios

Как отметили источники издания, во время телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил вместе с Соединенными Штатами разработать мирный план для Украины по аналогии с 20-пунктным планом Трампа по Сектору Газа.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный координационный разговор между советниками по национальной безопасности европейских стран в течение выходных.