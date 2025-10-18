Газа 2.0? Стармер предложил разработать с США мирное соглашение для Украины, - Axios

Великобритания предлагает разработать вместе с США мирный план для Украины по аналогии с мирным планом Дональда Трампа по Сектору Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как отметили источники издания, во время телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил вместе с Соединенными Штатами разработать мирный план для Украины по аналогии с 20-пунктным планом Трампа по Сектору Газа.
В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный координационный разговор между советниками по национальной безопасности европейских стран в течение выходных.
17 октября в Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
После встречи с американским лидером, Трамп провел телефонный разговор с рядом европейских лидеров.
По итогам встречи, Трамп заявил о необходимости завершить войну по линии фронта, где бы она не проходила.
Источники издания Axios сообщили, что встреча была напряженной, а Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk.