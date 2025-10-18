ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп снова призвал Путина и Зеленского остановить войну на нынешней линии фронта

США, Суббота 18 октября 2025 03:30
UA EN RU
Трамп снова призвал Путина и Зеленского остановить войну на нынешней линии фронта Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Войну в Украине следует немедленно остановить по линии фронта, где бы она ни проходила.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rapid Response 47.

Глава государства назвал "хорошей" и "теплой" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также подчеркнул, что "войну следует немедленно остановить" и "остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все станет слишком сложно" и "вы никогда не сможете это решить".

"Остановитесь на линии фронта, и обе стороны должны вернуться домой, к своим семьям, прекратить убийства - и на этом поставить точку. Остановитесь прямо сейчас, на линии фронта. Я сказал это президенту Зеленскому. Я сказал это президенту Путину", - сказал Трамп.

Визит Зеленского в Вашингтон

В пятницу, 17 октября, Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

После встречи американский лидер заявил, что он совместно с Украиной попытается склонить Путина завершить войну.

Кроме того, Трамп надеется, что США смогут завершить войну без поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.

По итогам встречи Трамп в соцсети Truth Social также заявил о важности завершить войну в Украине путем объявления победы обеими сторонами.

Телефонные переговоры Трампа с Путиным

В четверг, 16 октября, Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

После разговора американский лидер анонсировал новый саммит с главой Кремля. Он должен состояться в течение следующих двух недель в Будапеште.

Трампа выбрал Венгрию из-за уважения к премьер-министру Виктору Орбану и стабильности страны.

Встреча Трампа и Путина будет двусторонней, президент Зеленский будет на связи в статусе посредника.

Лидеры страны Европы ищут механизмы влияния на Трампа накануне саммита с Путиным. Они опасаются, что позиция президента США может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил о критической важности участия Украины во встрече Трампа с Путиным в Будапеште.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дональд Трамп
Новости
"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме
"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов