Газа 2.0? Стармер запропонував розробити з США мирну угоду для України, - Axios

Зустріч Трампа і Зеленського

17 жовтня у Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Після зустрічі з американським лідером, Трамп провів телефонну розмову з низкою європейських лідерів.

За підсумками зустрічі, Трамп заявив про необхідність завершити війну по лінії фронту, де б вона не проходила.

Джерела видання Axios повідомили, що зустріч була напруженою, а Трамп відмовив Зеленському в передачі ракет Tomahawk.