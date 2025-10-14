Трамп заявил о переходе в следующие фазы его мирного плана по Сектору Газа

Президент США Дональд Трамп заявил о реализации следующих фаз его мирного плана после подписания соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников.

В ходе встречи с мировыми лидерами на "Саммите мира" в в Шарм-эль-Шейхе, глава государства отметил, что фазы выполнения мирного соглашения, о которых он говорил ранее, определенным образом "переплетаются" друг с другом.

"На самом деле мы уже находимся в третьей и четвертой фазах. Это не будет, знаете, четко разделенным (процессом - ред.), мы можем уже продвинуться в некоторых вещах, о которых мы еще говорим, что собираемся сделать", - отметил Трамп.

Назначения в Совет мира

Президент также заявил, что некоторые из присутствующих в зале лидеров будут назначены в Совет мира, который будет наблюдать за переходным правительством палестинских технократов, которое должно управлять Газой после завершения войны.

"Все хотят быть в Совете мира. Они сказали: "Не хотели бы вы стать его председателем?" Я ответил: "Я тоже довольно занят. Но если мы можем сделать что-то для мира на Ближнем Востоке - это того стоит", - пошутил Трамп.

Помощь в восстановлении Газы

Глава Белого дома отметил, что для жителей Сектора Газа сейчас главное - вернуть основы достойной жизни. По его словам, "США направят большие финансовые ресурсы в Газу, и впереди - масштабное восстановление".

"Мне приятно объявить, что ряд стран, богатых, влиятельных и достойных, уже сегодня и в течение последней недели обратились ко мне, заявив, что хотят помочь в восстановлении Газы. Когда эти обязательства будут подтверждены, я проинформирую мир, кто именно это делает, ведь они заслуживают большой благодарности", - сказал Трамп.

По словам президента, "мы все согласились, что помощь Газе должна направляться на поддержку ее народа", но "мы не хотим финансировать ничего, что связано с кровопролитием, ненавистью или террором, как это случалось ранее".

"Мы также пришли к согласию, что восстановление Газы возможно только при условии ее демилитаризации и создания новой, честной гражданской полиции, которая обеспечит безопасные условия для жителей анклава. Впервые за все время ближневосточный кризис объединил людей, вместо того чтобы их разделить", - добавил американский лидер.

После этих слов он завершил свое выступление и попросил прессу покинуть зал, чтобы сказать несколько слов приватно лидерам.

Когда, как ему показалось, камеры уже были выключены, он снова поблагодарил всех присутствующих.

"Мы вскоре выберем несколько кандидатур. Если вы хотите присоединиться к Совету мира - сообщите нам об этом", - сказал Трамп.