Гарантии для Украины в обмен на Гренландию: Politico о сценарии, который обсуждают в ЕС

По данным издания, один из европейских дипломатов назвал такой подход пакетной договоренностью по принципу "безопасность в обмен на безопасность".

Речь идет о возможности уступок со стороны Европы относительно американского присутствия в Гренландии в обмен на более четкие обязательства администрации президента США Дональда Трампа поддерживать Украину.

В Politico отмечают, что хотя этот вариант в ЕС считают "горькой пилюлей", его рассматривают как менее рискованный, чем отказ от любых договоренностей.

"Хотя это кажется горькой пилюлей, ее может быть легче проглотить, чем альтернативу, которая раздражает Трампа, который может ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или поддержать Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) в переговорах с Украиной", - пишет издание.