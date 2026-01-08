Гарантії для України в обмін на Гренландію: Politico про сценарій, який обговорюють у ЄС

За даними видання, один із європейських дипломатів назвав такий підхід пакетною домовленістю за принципом "безпека в обмін на безпеку".

Йдеться про можливість поступок з боку Європи щодо американської присутності у Гренландії в обмін на чіткіші зобов’язання адміністрації президента США Дональда Трампа підтримувати Україну.

У Politico зазначають, що хоча цей варіант у ЄС вважають "гіркою пігулкою", його розглядають як менш ризикований, ніж відмова від будь-яких домовленостей.

"Хоча це здається гіркою пігулкою, її може бути легше проковтнути, ніж альтернативу, яка дратує Трампа, який може відповісти санкціями, вийти з мирних переговорів або підтримати Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) в переговорах з Україною", - пише видання.