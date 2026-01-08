ua en ru
Гарантии для Украины в обмен на Гренландию: Politico о сценарии, который обсуждают в ЕС

Четверг 08 января 2026 15:21
Гарантии для Украины в обмен на Гренландию: Politico о сценарии, который обсуждают в ЕС Фото: ЕС ищет сделку с Трампом, чтобы не допустить ослабления поддержки Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ЕС рассматривают сценарий, по которому страны Европы могут позволить США расширить свое присутствие в Гренландии. Взамен Вашингтон должен предоставить Украине более жесткие гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, один из европейских дипломатов назвал такой подход пакетной договоренностью по принципу "безопасность в обмен на безопасность".

Речь идет о возможности уступок со стороны Европы относительно американского присутствия в Гренландии в обмен на более четкие обязательства администрации президента США Дональда Трампа поддерживать Украину.

В Politico отмечают, что хотя этот вариант в ЕС считают "горькой пилюлей", его рассматривают как менее рискованный, чем отказ от любых договоренностей.

"Хотя это кажется горькой пилюлей, ее может быть легче проглотить, чем альтернативу, которая раздражает Трампа, который может ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или поддержать Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) в переговорах с Украиной", - пишет издание.

Гарантии безопасности для Украины

После встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января Украина, Великобритания и Франция подписали декларацию о намерениях относительно возможного развертывания сил на украинской территории.

Тем временем США не подписали совместный документ с Украиной и ЕС по миротворческим силам.

Трамп хочет захватить Гренландию

Напомним, недавно глава Белого Дома Дональд Трамп сказал журналистам, что США "абсолютно" нужна эта датская территория, а остров якобы "окружен" флотами России и Китая.

После очередных заявлений Трампа о намерениях относительно Гренландии в ЕС и НАТО начались срочные консультации относительно возможных действий в случае попытки Вашингтона установить контроль над островом.

Сейчас рассматриваются четыре сценария развития событий, один из которых предусматривает усиление военного присутствия США. В то же время администрация Трампа заявляла, что интерес к Гренландии объясняет вопросами национальной безопасности.

РБК-Украина объяснило, зачем Трамп посягает на Гренландию и чем эта ситуация угрожает миру и Украине в частности.

Евросоюз Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине Гарантии безопасности
