Гарантії для України в обмін на Гренландію: Politico про сценарій, який обговорюють у ЄС
У ЄС розглядають сценарій, за яким країни Європи можуть дозволити США розширити свою присутність у Гренландії. Натомість Вашингтон має надати Україні більш жорсткі гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними видання, один із європейських дипломатів назвав такий підхід пакетною домовленістю за принципом "безпека в обмін на безпеку".
Йдеться про можливість поступок з боку Європи щодо американської присутності у Гренландії в обмін на чіткіші зобов’язання адміністрації президента США Дональда Трампа підтримувати Україну.
У Politico зазначають, що хоча цей варіант у ЄС вважають "гіркою пігулкою", його розглядають як менш ризикований, ніж відмова від будь-яких домовленостей.
"Хоча це здається гіркою пігулкою, її може бути легше проковтнути, ніж альтернативу, яка дратує Трампа, який може відповісти санкціями, вийти з мирних переговорів або підтримати Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) в переговорах з Україною", - пише видання.
Гарантії безпеки для України
Після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі 6 січня Україна, Велика Британія та Франція підписали декларацію про наміри щодо можливого розгортання сил на українській території.
Тим часом США не підписали спільний документ з Україною та ЄС щодо миротворчих сил.
Трамп хоче захопити Гренландію
Нагадаємо, нещодавно очільник Білого Дому Дональд Трамп сказав журналістам, що США "абсолютно" потрібна ця данська територія, а острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю.
Після чергових заяв Трампа про наміри щодо Гренландії в ЄС і НАТО почалися термінові консультації щодо можливих дій у разі спроби Вашингтона встановити контроль над островом.
Наразі розглядають чотири сценарії розвитку подій, один із яких передбачає посилення військової присутності США. Водночас адміністрація Трампа заявляла, що інтерес до Гренландії пояснює питаннями національної безпеки.
РБК-Україна пояснило, навіщо Трамп зазіхає на Гренландію та чим ця ситуація загрожує світу й Україні зокрема.