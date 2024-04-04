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Гарантии безопасности для Украины от Финляндии и планы РФ по мобилизации: новости за 3 апреля

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украина и Финляндия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Тем временем Россия планирует мобилизовать 300 тысяч солдат.

Более детально о том, что произошло в среду, 3 апреля, - в материале РБК-Украина.

Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между странами.

Это произошло во время визита Стубба в Киев. 

Зеленский: Россия готовит на 1 июня мобилизацию 300 тысяч военных

Российская Федерация планирует на 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч военнослужащих, заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Путин никогда не сможет покорить Украину и захватить Киев, - Блинкен

Российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет завоевать Украину, а Киев не попадет в руки России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. 

При этом он подтвердил, что в начале полномасштабного вторжения в Вашингтоне допускали вероятность "падения" Киева. 

Для защиты Харькова и других городов нужны системы Patriot, - Зеленский

Россия за март 2024 года выпустила по Украине более 400 ракет и 600 "Шахедов". Страдает от российских атак Харьков, для его защиты нужны системы Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

"Patriot в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно - нужно для нашего Харькова и всех других городов и общин, чья жизнь сейчас под российскими ударами", - подчеркнул Зеленский.

Столтенберг высказался об идее передать "Рамштайн" под контроль НАТО

Существует необходимость придать формату "Рамштайн" и другим инициативам союзников по поддержке Украины более надежную основу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, это поможет гарантировать помощь Украине в долгосрочной перспективе.

Дело о 95 млн гривен "Укрзализныци". Шило и другие фигуранты получили подозрения

В Украине разоблачили преступную группу, которая завладела 94,7 млн гривен на АО "Укрзализныця". Фигуранты дела получили подозрения.

Один из них - экс-советник Офиса президента Артем Шило.

Министр обороны Франции впервые за полтора года позвонил Шойгу

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

Эта беседа между главами ведомств стала первой с октября 2022 года.

В Раде назвали сроки голосования за закон о мобилизации

На ближайшем заседании Верховной рады законопроект о мобилизации может быть внесен на рассмотрение парламента, рассказал спикер ВР Руслан Стефанчук. 

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