Гарантії безпеки для України від Фінляндії та плани РФ щодо мобілізації: новини за 3 квітня

Україна та Фінляндія підписали двосторонню угоду з безпеки

Президенти України та Фінляндії Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.

Це сталося під час візиту Стубба в Київ.

Зеленський: Росія готує на 1 червня мобілізацію 300 тисяч військових

Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців, заявив президент України Володимир Зеленський.

Путін ніколи не зможе підкорити Україну та захопити Київ, - Блінкен

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не зможе завоювати Україну, а Київ не потрапить до рук Росії, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

При цьому він підтвердив, що на початку повномасштабного вторгнення у Вашингтоні припускалася ймовірність "падіння" Києва.

Для захисту Харкова та інших міст потрібні системи Patriot, - Зеленський

Росія за березень 2024 року випустила по Україні понад 400 ракет і 600 "Шахедів". Страждає від російських атак Харків, для його захисту потрібні системи Patriot, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Patriot у руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно - потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст та громад, чиє життя зараз під російськими ударами", - наголосив Зеленський.

Столтенберг висловився про ідею передати "Рамштайн" під контроль НАТО

Існує необхідність надати формату "Рамштайн" та іншим ініціативам союзників щодо підтримки України більш надійну основу, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, це допоможе гарантувати допомогу Україні у довгостроковій перспективі.

Справа про 95 млн гривень "Укрзалізниці". Шило та інші фігуранти отримали підозри

В Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа 94,7 млн гривень на АТ "Укрзалізниця". Фігуранти справи отримали підозри.

Один із них - екс-радник Офісу президента Артем Шило.

Міністр оборони Франції вперше за півтора роки зателефонував Шойгу

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Ця розмова між головами відомств стала першою з жовтня 2022 року.

У Раді назвали терміни голосування за закон про мобілізацію

На найближчому засіданні Верховної ради законопроект про мобілізацію може бути внесений на розгляд парламенту, розповів спікер ВР Руслан Стефанчук.