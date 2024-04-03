ua en ru
Ср, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Раде назвали сроки голосования за закон о мобилизации

Украина, Среда 03 апреля 2024 21:36
UA EN RU
В Раде назвали сроки голосования за закон о мобилизации Фото: Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации (facebook.com lunchenkovaleriy)
Автор: Карина Левицкая

На ближайшем заседании Верховной рады законопроект о мобилизации может быть внесен на рассмотрение парламента.

Об этом сказал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Стефанчук выразил надежду, что на ближайшем заседании Верховной рады законопроект о мобилизации будет внесен на голосование.

"Этот законопроект уже прошел обсуждение в Комитете Верховной рады, сейчас готовится таблица сравнения ко второму чтению. Я очень надеюсь, что на ближайшем заседании Верховной рады этот законопроект будет внесен в зал", - сказал Стефанчук.

Нововведение в мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В настоящее время новый законопроект находится на рассмотрении в Комитете по национальной безопасности. Нардепы подали к нему уже более 4 тысяч правок.

Мы также сообщали, что во вторник, 2 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Также глава государства подписал закон о запуске электронного военнообязанного кабинета. Сам закон был принят еще в январе этого года. Он позволит упростить бюрократические вопросы.

О том, как именно изменится мобилизация в ближайшее время – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Мобилизация в Украине Оккупанты
NEWS
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро
DAILY
Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации