Гарантии безопасности и территории. С чем Зеленский и лидеры стран НАТО летят к Трампу

Главное:

Какие проблемные вопросы появились для Украины после саммита Трампа и Путина?

Что на повестке дня встречи Зеленского и Трампа?

Какой будет роль европейских лидеров на встрече?

Хотя август обычно является месяцем затишья в мировой политике, в этом году он обозначился дипломатической активностью. Саммит на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина стал очередным в целом ряде встреч, которые проходят в ближайшие дни.

На Аляске Путин выдвинул новую версию требований к Украине. Трамп со своей стороны, похоже, их как минимум не отверг и пообещал обсудить с Украиной. Поэтому ключевые переговоры в ближайшее время будут происходить на украинско-американском треке.

Сразу после Аляски Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Источники РБК-Украина сообщили, что "разговор был довольно содержательный". Продолжение их общения ожидается уже сегодня - Зеленский и европейские лидеры прибывают с визитом в Вашингтон.

Вместе с тем, остается много моментов, которые являются неприемлемыми для Украины и будут предметом острых дискуссий.

Требования к Украине

По данным Reuters, Россия настаивает на полном выводе украинских войск из Донецкой и Луганской областей в обмен на обещание РФ остановить атаки в Херсонской и Запорожской областях, а также вернуть отдельные небольшие территории в Сумской и Харьковской областях.

Путин также требует признания оккупированного Крыма частью России, хотя неясно, идет ли речь о признании только со стороны США или от всех западных стран и Украины.

Кроме того, РФ стремится к отмене части санкций. Еще одно требование Кремля - предоставление русскому языку официального статуса в отдельных регионах Украины или на всей ее территории, а также обеспечение свободы деятельности для русской православной церкви (РПЦ). Россия также требует, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия якобы даже пошла на уступки Украине.

"Уступки, на которые согласилась пойти Россия - не оккупировать всю Украину", - считает Уиткофф.

Наиболее эмоционально окрашенными из всех требований РФ являются вопросы территорий. Президент Украины еще перед саммитом на Аляске заявлял, что не имеет права сдавать страну или идти на обмен территорий без гарантий безопасности для Украины. По его словам "обмен территорий - это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины".

О такой позиции было известно и США. Однако после Аляски Трамп неожиданно для Украины и Европы изменил свою позицию, указывает The New York Times со ссылкой на свои источники. Теперь Трамп поддерживает план примирения путем передачи России неоккупированных районов украинского Донбасса.

С другой стороны, в ходе телефонного разговора с Зеленским Трамп сказал, что будет оказывать давление на Путина по вопросу войны, сообщает Financial Times. А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что даже в случае заключения мирного соглашения оно не будет предусматривать передачи всех оккупированных РФ территорий.

"Украинцы не готовы уступить это, и никто не заставляет Украину уступать... Если будет заключено мирное соглашение, оно не будет таким", - сказал Рубио в интервью NBC.

В любом случае, Зеленского в Белом доме, вероятно, будут ждать непростые разговоры и попытки еще раз объяснить Трампу на что Украина реально готова для завершения войны, а на что пойти не сможет.

Борьба за гарантии безопасности

Несколько откорректировать позицию Украины могут уже упомянутые гарантии безопасности. По данным источников Reuters, Путин, возможно, был готов согласиться на предоставление Украине определенных гарантий.

Как сообщает The Wall Street Journal, во время телефонного разговора Трамп обсудил с европейскими лидерами предложение премьера Италии Джорджии Мелони, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО о коллективной обороне.

Речь также идет о военной и финансовой поддержке Украины со стороны западной коалиции во главе с США. При этом размещение американских войск на украинской территории не предусматривается.

Источники NBC News детализировали, что гарантии безопасности могут быть предоставлены в том случае, если Россия снова вторгнется в Украину после заключения мирного соглашения.

И как указывает Axios, Путин упомянул Китай как одного из возможных гарантов безопасности, что может свидетельствовать о том, что РФ выступит против сил безопасности, состоящих из войск НАТО.

Поддержка Европы

Сразу после саммита на Аляске лидеры стран Европы и топ-чиновники ЕС вышли с совместным заявлением. В нем говорится, что Украина должна иметь незыблемые гарантии безопасности.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. "Коалиция решительных" готова играть активную роль", - говорится в документе.

Они также подчеркнули, что Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО, а украинцы должны сами принимать решения относительно своей территории.

Роль Европы в ходе переговоров важна в нескольких аспектах. Во-первых, именно на территории Евросоюза находится большинство замороженных российских активов. Во-вторых, роль европейцев является ключевой в предоставлении Украине финансовой помощи, хотя меньшей - по поставкам оружия.

Перед поездкой Зеленского в США состоялась и онлайн-встреча "коалиции решительных".

"Мы нарабатываем общий взгляд на то, каким должно стать мирное соглашение - действительно честное, быстрое и работающее", - заявил Зеленский по результатам встречи. В свою очередь, лидеры коалиции заявили о готовности развернуть в Украине силы сдерживания сразу после прекращения огня.

Кроме того, ряд европейских лидеров поедут с Зеленским в Вашингтон на встречу с Трампом. О таких намерениях заявили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также президент Финляндии Александр Стубб.

Европейские лидеры должны помочь Зеленскому во время разговора с Трампом. И прежде всего, не допустить повторения их печально известной встречи в Овальном кабинете, которая переросла в громкую ссору.

Впрочем, неожиданности еще возможны. По данным немецкого издания Bild, Трамп проведет встречу один на один с Зеленским. Их совместная встреча с европейскими лидерами состоится уже после этого.

По словам Мерца, стороны планируют обменяться мнениями относительно переговорного процесса. Однако Трамп явно хочет быстрого результата. Источники Axios сообщали о планах провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России уже в эту пятницу, 22 августа. А это означает, что вероятность мощного давления на Киев высока как никогда.