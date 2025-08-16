ua en ru
"Трамп хочет быстрых результатов": источник рассказал детали разговора с Зеленским

Суббота 16 августа 2025 12:20
"Трамп хочет быстрых результатов": источник рассказал детали разговора с Зеленским Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским дал понять, что хочет достичь весомых результатов по прекращению войны в Украине как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

"Разговор был довольно содержательный. Мы договорились, что в понедельник с Трампом надо будет обсудить различные детали, и то, как в принципе будем двигаться дальше", - рассказал источник РБК-Украина.

По его словам, были серьезные ожидания на то, что по итогам встречи Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске удастся договориться о прекращении огня, но против этого выступил Путин.

Также собеседник подтвердил информацию о том, что вместо немедленного прекращения огня российский диктатор хочет сразу достичь всех своих политических прихотей в отношении Украины. Вместе с тем, Трамп и дальше будет пытаться достичь каких-то результатов как можно скорее.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Напомним, что сегодня ночью, 16 августа, Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске. Переговоры в формате "три на три" продолжались почти три часа. Подробнее о переговорах - в материале РБК-Украина.

После переговоров Трамп заявил, что договоренностей по Украине достичь не удалось, однако "определенный прогресс есть". По дороге в Вашингтон он провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

Зеленский сообщил, что уже в понедельник, 18 августа, отправится в Вашингтон для обсуждения войны с американским президентом.

В СМИ также появилась информация, что Трампу и Путину удалось достичь договоренности о прекращении огня в небе. При этом советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил, что Украина об этой договоренности "ничего не слышала".

Владимир Зеленский Дональд Трамп Встреча Трампа и Путина
