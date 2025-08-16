"Трамп хочет быстрых результатов": источник рассказал детали разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским дал понять, что хочет достичь весомых результатов по прекращению войны в Украине как можно скорее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
"Разговор был довольно содержательный. Мы договорились, что в понедельник с Трампом надо будет обсудить различные детали, и то, как в принципе будем двигаться дальше", - рассказал источник РБК-Украина.
По его словам, были серьезные ожидания на то, что по итогам встречи Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске удастся договориться о прекращении огня, но против этого выступил Путин.
Также собеседник подтвердил информацию о том, что вместо немедленного прекращения огня российский диктатор хочет сразу достичь всех своих политических прихотей в отношении Украины. Вместе с тем, Трамп и дальше будет пытаться достичь каких-то результатов как можно скорее.
Встреча Трампа и Путина на Аляске
Напомним, что сегодня ночью, 16 августа, Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске. Переговоры в формате "три на три" продолжались почти три часа. Подробнее о переговорах - в материале РБК-Украина.
После переговоров Трамп заявил, что договоренностей по Украине достичь не удалось, однако "определенный прогресс есть". По дороге в Вашингтон он провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.
Зеленский сообщил, что уже в понедельник, 18 августа, отправится в Вашингтон для обсуждения войны с американским президентом.
В СМИ также появилась информация, что Трампу и Путину удалось достичь договоренности о прекращении огня в небе. При этом советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил, что Украина об этой договоренности "ничего не слышала".