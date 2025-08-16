Лидеры Европы сделали заявление после встречи Трампа и Путина: хотят трехсторонний саммит
Лидеры стран Европы и топ-чиновники ЕС вышли с совместным заявлением после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Они заявили, что готовы помочь организовать трехсторонний саммит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидеров Европы.
Заявление сделали:
- президент Франции Эммануэль Макрон,
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони,
- канцлер Германии Фридрих Мерц,
- премьер-министр Беритании Кир Стармер,
- президент Финляндии Александер Стубб,
- премьер-министр Польши Дональд Туск,
- президент Европейского Совета Антониу Кошта,
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Утром Трамп проинформировал лидеров Европы и президента Украины Владимира Зеленского о результатах своей встречи с Путиным.
"Как сказал президент Трамп: "Нет соглашения, пока не будет соглашения". Как и предполагает президент Трамп, следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры, в частности с президентом Зеленским, с которым он встретится в ближайшее время", - говорится в заявлении.
Европейские лидеры также готовы сотрудничать с Трампом и Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы.
"Мы четко заявляем, что Украина должна иметь незыблемые гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. "Коалиция решительных" готова играть активную роль", - говорится в документе.
Европа считает, что Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО, а украинцы должны сами принимать решения о своей территории.
Лидеры Европы также пообещали продолжать свою помощь Украине и усиливать санкции против России.
Реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление европейских лидеров. Он подчеркнул, что необходимо достичь реального мира, который будет длительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями.
"Нужно как можно быстрее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры. Нужно освободить всех украинских пленных военных и гражданских и вернуть похищенных Россией детей", - добавил глава государства.
По словам Зеленского, в разговоре с Трампом он сказал о том, что должны быть усилены санкции, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны.
"Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в частности территориальные, не решаются без Украины", - подчеркнул он.
Встреча Трампа и Путина на Аляске
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились на Аляске. Переговоры были в формате "три на три" и продолжались три часа. После этого они дали короткую пресс-конференцию.
Подробнее о переговорах Трампа и Путина - в материале РБК-Украина.
Позже президент США подтвердил, что хочет заключить быстрое мирное соглашение вместо соглашения о прекращении огня.
В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны.