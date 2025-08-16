По принципу НАТО? CNN узнало, какие гарантии для Украины предлагает Трамп

Президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и CNN , и The Guardian .

Неназванный европейский чиновник сообщил, что часть переговоров с президентом США Дональдом Трампом касалась гарантий безопасности для Украины по принципу 5 статьи Североатлантического договора при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения.

При этом европейский чиновник заявил, что НАТО не будет привлечено к гарантиям. Точные детали предложения неизвестны, и непонятно, как эти гарантии будут реализованы.

Источник РБК-Украина подтверждает, что во время разговора действительно поднимался этот вопрос, который был сформулирован как "Non NATO article 5 secutiry guarantees", то есть гарантии безопасности, как в разделе 5 Североатлантического договора, относительно "коллективной безопасности", но не в формате самого НАТО.

В частности, американская сторона предложила такую гарантию безопасности, якобы согласованную с российским диктатором Владимиром Путиным. Это было озвучено американцами во время разговора с Зеленским, а впоследствии повторено уже во время совместного разговора с участием европейских лидеров.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также отметила, что пророзиция Трампа относительно гарантий безопасности для Украины - это "самые интересные события" саммита на Аляске.

Она также подчеркнула, что Трамп в своей беседе якобы придерживался итальянской идеи гарантий безопасности, которая была вдохновленной 5 статьей доровора НАТО.

Что известно о 5 статье Североатлантического договора

Статья 5 Североатлантического договора является ключевым принципом НАТО, определяющим коллективную оборону.

Она провозглашает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов Альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех членов. В таком случае каждая страна-член обязана оказать помощь той, которая подверглась нападению, принимая меры, которые сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы.

Впервые в истории НАТО применения положения статьи 5 требовали после террористических нападений на США 11 сентября 2001 года.