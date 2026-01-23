Гарантии безопасности готовы: Зеленский ожидает от Трампа дату и место подписания соглашения

По словам Зеленского, встреча с Трампом и его командой была "положительной". Обсуждался вопрос усиления противовоздушной обороны - здесь результат положительный, когда он окажется в Украине, об этом сообщат официально.

Второй вопрос - это гарантии безопасности для Украины. Они готовы, договор уже подготовили к подписанию. Будут еще технические детали, согласование этих деталей, дополнительные документы, но главная договоренность уже есть.

"Теперь я жду от Трампа даты и места. Мы готовы подписывать такой важный для нас и исторический документ", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что много деталей будет, поскольку документ должны ратифицировать Конгресс США и Верховная Рада Украины. Но в целом гарантии безопасности финализированы, все остальное зависит от американской стороны.

"Гарантии безопасности мы финализировали. Подписание зависит от американской стороны - где, когда. Они готовы - мы готовы", - резюмировал президент.