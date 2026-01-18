ua en ru
Украина хочет подписать с США рамочную сделку о гарантиях безопасности: FT узнало сроки

Воскресенье 18 января 2026 19:38
Украина хочет подписать с США рамочную сделку о гарантиях безопасности: FT узнало сроки Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина рассчитывает, что после Всемирного экономического саммита в Давосе сможет подписать с США рамочный документ о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, посол Украины в США Ольга Стефанишина анонсировала, что уже на следующей неделе Киев и Вашингтон намерены подписать ключевой документ об экономическом процветании нашей страны. Подписание состоится в Давосе (речь о сделке про реконструкции Украины на 800 млрд долларов).

В то же время FT отмечает, что согласование гарантий безопасности оказалось более сложным процессом, но Киев рассчитывает на подписание и этой сделки уже после Давоса.

"Заключение отдельного соглашения о гарантиях безопасности оказалось более сложной задачей, но два украинских источника сообщили, что надеются согласовать общие "условия", которые будут подписаны в Вашингтоне вскоре после Давоса", - написало издание.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в начале января президент Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США фактически готов. Он подчеркнул, что следующим этапом станет финализация сделки на самом высоком уровне.

Уже 13 января президент сообщил, что Украина продолжает работать с США над гарантиями безопасности и восстановлением, отметив, что в ближайшее время могут быть подписания.

"Продолжаем готовить документы с Америкой по гарантиям безопасности, по восстановлению. Реально работаем так, чтобы в ближайшее время были возможны форматы подписания и утверждения, юридического утверждения в Конгрессе Соединенных Штатов, в украинском парламенте", - заявил Зеленский.

Также он рассказал недавно, что ответ по поводу сроков гарантий безопасности от США планирует получить непосредственно на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, что Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. По данным СМИ, Британия и Франция рассматривают вариант направить в нашу страну до 15 тысяч военных, если будет заключена мирная сделка.

При этом Financial Times писало, что в Давосе союзники Киева по G7 встретятся с Трампом, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины. Как пояснили источники, без США никакой отправки войск не будет.

