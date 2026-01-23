Гарантії безпеки готові: Зеленський очікує від Трампа дату та місце підписання

За словами Зеленського, зустріч з Трампом та його командою була "позитивною". Обговорювалося питання посилення протиповітряної оборони - тут результат позитивний, коли він опиниться в Україні, про це повідомлять офіційно.

Друге питання - це гарантії безпеки для України. Вони готові, договір вже підготували до підписання. Будуть ще технічні деталі, погодження цих деталей, додаткові документи, але головна домовленість вже є.

"Тепер я чекаю від Трампа дати і місця. Ми готові підписувати такий важливий для нас і історичний документ", - повідомив президент.

Зеленський додав, що багато деталей буде, оскільки документ повинні ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада України. Але загалом гарантії безпеки фіналізовано, все інше залежить від американської сторони.

"Гарантії безпеки ми фіналізували. Підписання залежить від американської сторони - де, коли. Вони готові - ми готові", - резюмував президент.