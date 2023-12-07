Гарантий нет. В США высказались о перспективах помощи Украине в ближайшие недели

Соединенные Штаты Америки имеют возможность предоставлять Украине помощь в течение нескольких недель, но дать гарантии относительно будущих поставок не могут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности США при Белом доме Джона Кирби.

"Украинские лидеры были здесь в городе вчера на конференции Пентагона по вопросам оборонной промышленности, чтобы убедиться, что мы будем иметь механизм, чтобы они имели здоровую оборонно-промышленную базу и долгосрочную поддержку безопасности", - сказал Кирби.

По словам Кирби, в Белом доме глубоко обеспокоены тем, что у США есть еще несколько недель для оказания помощи Украине в области безопасности.

"Мы знаем, что там (в Конгрессе - ред.) есть сильная двухпартийная поддержка. Просто есть небольшое количество республиканцев, которые хотят держать всех в заложниках из-за довольно экстремальной пограничной политике, по которой президент высказался, что мы готовы вести переговоры добросовестно, он верит, что должны быть изменены иммиграционная политика, а также изменения ресурсов, и он готов вести этот разговор", - добавил Кирби.

На уточняющий вопрос о гарантиях продолжения военных поставок Украине он ответил, что в Белом доме не могут дать обещаний, поскольку это все решается в Конгрессе.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в Конгрессе США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали, угрожая не поддержать финансирование для Украины, если иммиграционное законодательство не будет принято.

Президент США Джо Байден назвал "безумием" возможностьпрекращения военной помощи Украине.