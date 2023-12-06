Байден: отказ в поддержке Украины - это просто безумие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Однако, данный вопрос вызвал оживленные споры между демократами и республиканцами.

Документ предусматривает предоставление финансовой помощи Украине и Израилю, а также комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Следует отметить, что во вторник, 5 декабря, демократическое большинство в Сенате Соединенных Штатов представило пакет мер по национальной безопасности на сумму около 111 млрд долларов.

"Неспособность поддержать Украину - это просто безумие. Это противоречит интересам США", - сказал Байден.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в Конгрессе США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали, угрожая не поддержать финансирование для Украины, если иммиграционное законодательство не будет принято.

Впрочем, представитель Госдепа США Мэтью Миллер подчеркнул, что сейчас Украина находится на пороге тяжелого зимнего периода, поэтому США должны поддержать партнера.

В то же время, президент Владимир Зеленский 5 декабря в последнюю минуту отменил выступление на секретном брифинге в Сенате США. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что президент отменил выступление, поскольку в стране идет война и ситуация постоянно меняется.

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