Гарантій немає. У США висловилися про перспективи допомоги Україні найближчими тижнями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради національної безпеки США при Білому домі Джона Кірбі.

"Українські лідери були тут у місті вчора на конференції Пентагону з питань оборонної промисловості, щоб переконатися, що ми матимемо механізм, щоб вони мали здорову оборонно-промислову базу і довгострокову підтримку безпеки", - сказав Кірбі.

За словами Кірбі, у Білому домі глибоко занепокоєні тим, що у США є ще кілька тижнів для надання допомоги Україні в галузі безпеки.

"Ми знаємо, що там (у Конгресі - ред.) є сильна двопартійна підтримка. Просто є невелика кількість республіканців, які хочуть тримати всіх у заручниках через доволі екстремальну прикордонну політику, щодо якої президент висловився, що ми готові вести перемовини сумлінно, він вірить, що мають бути змінені імміграційна політика, а також зміни ресурсів, і він готовий вести цю розмову.", - додав Кірбі.

На уточнююче запитання про гарантії продовження військових поставок Україні він відповів, що в Білому домі не можуть дати обіцянок, оскільки це все вирішується в Конгресі.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

Також відомо, що у Конгресі США точаться суперечки про посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимогу, погрожуючи не підтримати фінансування для України, якщо імміграційне законодавство не буде ухвалене.

Президент США Джо Байден назвав "божевіллям" можливість припинення військової допомоги Україні.