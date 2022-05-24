Гарантії безпеки для України. В ОП розповіли, яких зобов'язань чекають від партнерів

Гарантії безпеки для України повинні включати кілька блоків. Серед них - санкційна політика, посилення оборонного потенціалу країни і дипломатична підтримка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову офісу президента України Андрія Єрмака .

"Гарантії безпеки для України-це наше ключове завдання і важливий інструмент, над яким зараз працює вся команда президента", - написав у своєму Telegram-каналі глава ОП.

Єрмак додав, що сьогодні в Давосі на панелі Securing Europe представив міжнародну робочу групу з гарантій безпеки для України. За його словами, він очолює її разом з колишнім генесеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Мета робочої групи розробити рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій для України. Глава ОП виділив кілька основних блоків зобов'язань, які повинні взяти на себе країни-гаранти:

з урахуванням "Будапештського меморандуму" угода з безпеки України має бути юридично зобов'язуючим документом;

гарантії безпеки повинні розширити можливості України захищатися від зовнішньої агресії;

країни-гаранти повинні допомогти зміцнити обороноздатність України, забезпечивши Збройні Сили країни сучасними озброєннями, обміном розвідувальною інформацією, безпеку в кіберпросторі і на морі;

щорічна фінансова допомога Україні для відновлення країни після війни та її оборонного потенціалу.

Ще одним важливим блоком гарантій безпеки Єрмак назвав санкційну політику партнерів. Він зазначив, що обмеження є ефективним інструментом для припинення російської агресії і стримування Москви в майбутньому.

"Введені сьогодні пакети санкцій повинні діяти, щонайменше, до повного виведення російських військ з України", - підкреслив він.

Наступний блок гарантій пов'язаний з політичною і дипломатичною підтримкою України. Країна повинна бути глибше інтегрована в міжнародне співтовариство, включаючи вступ до Євросоюзу.